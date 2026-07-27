Как перестановки в правительстве Германии ударили по канцлеру Мерцу и почему это опасно

Во время летнего политического затишья канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно решил переформировать правительство в той части, которая относится к квоте его партии.

Формальным поводом для этого стала отставка председателя фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана после скандала, связанного с рождением ребенка с помощью суррогатной матери.

Однако реальным мотивом такого шага называют необходимость укрепить позиции консерваторов накануне сентябрьских выборов в трех землях – на фоне общего падения доверия к правительству.

О созданном канцлером Фридрихом Мерцем "кадровом хаосе" на фоне давления из-за роста популярности "Альтернативы для Германии" читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой "Детские проблемы" команды Мерца: как перестановки в правительстве запустили кризис в Германии. Далее – краткое изложение статьи.

Нынешние кадровые перестановки стали прямым следствием политического кризиса, развернувшегося в ХДС в середине июля.

15 июля христианский демократ Йенс Шпан, руководитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, и его супруг Даниэль Функ сообщили о рождении ребенка с помощью суррогатной матери в США.

Суррогатное материнство в Германии запрещено, а немецкие консерваторы традиционно выступают против такой практики.

Более того, и сам Шпан в прошлом публично выступал против идеи рождения детей с помощью суррогатных матерей.

Поэтому неудивительно, что для части однопартийцев отцовство Шпана не только стало проявлением противоречия партийным ценностям, но и продемонстрировало двойные стандарты.

Именно поэтому из-за значительного давления и острой реакции однопартийцев 18 июля Шпан подал в отставку с поста председателя парламентской фракции.

На этом фоне Мерц решил не ограничиваться лишь заменой руководителя фракции.

В качестве преемника Шпана Мерц предложил руководителя своей канцелярии Торстена Фрая, одного из своих ближайших соратников. Именно Фрай должен обеспечить дисциплину внутри парламентского большинства и вести переговоры с коалиционными партнерами из СДПГ.

В свою очередь, новым руководителем канцелярии стала Нина Варкен, которая до этого возглавляла Министерство здравоохранения.

Также канцлер сменил ответственного правительства по федеральным землям. Вместо Михаэля Майстера – 33-летний депутат Филипп Амтор.

Должность министра здравоохранения вместо Варкен занял генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Впрочем, назначение Карстена Линнемана оказалось крайне спорным решением. Новый министр здравоохранения не имеет ни правительственного опыта, ни опыта в сфере здравоохранения. А в 2025 году он публично объяснял на примере Министерства здравоохранения, что не согласится возглавить министерство, для которого у него нет компетенций.

Однако наибольший удар по репутации канцлера нанесла ситуация вокруг Министерства транспорта.

Мерц договорился о назначении на должность финансиста Фрица Гюнцлера, который впоследствии отказался от этой должности.

В результате Мерц остался без кандидата буквально за несколько часов до пресс-конференции, на которой он объявлял о кадровых изменениях, и был вынужден пообещать, что о дальнейших перестановках сообщит позже.

Такое развитие событий вызвало критику как в оппозиции, так и внутри ХДС.

На выходных Мерц оперативно назначил Штеффена Бильгера, считающегося специалистом в сфере транспорта, новым министром.

Между тем уже в сентябре, после летних каникул, состоятся земельные выборы в трех важных землях. В Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании "Альтернатива для Германии" рассчитывает на высокие результаты.

В ХДС такой успех "АдГ" может поставить под сомнение способность Мерца и дальше возглавлять партию.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой "Детские проблемы" команды Мерца: как перестановки в правительстве запустили кризис в Германии.