ЗМІ: НАТО розглядає відмову від щорічних самітів
НАТО розглядає можливість припинення нещодавньої практики проведення щорічних самітів.
Про це агентству Reuters повідомили шість співрозмовників, передає "Європейська правда".
Частота проведення самітів НАТО змінювалася протягом 77-річної історії альянсу, але його лідери збираються щоліта з 2021 року і цього року зустрінуться в столиці Туреччини Анкарі 7 та 8 липня.
Однак, за словами співрозмовників агентства, деякі члени наполягають на тому, щоб уповільнити темп.
Один дипломат зазначив, що саміт 2027 року, який має відбутися в Албанії, ймовірно, пройде восени, а НАТО розглядає можливість взагалі не проводити саміт у 2028 році – році президентських виборів у США та останньому повному календарному році перебування Трампа на посаді.
Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають на проведенні самітів кожні два роки, додавши, що рішення ще не ухвалено й останнє слово залишається за генеральним секретарем Марком Рютте.
"НАТО продовжуватиме проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами члени НАТО продовжуватимуть консультуватися, планувати та приймати рішення щодо нашої спільної безпеки", – сказав агентству речник НАТО.
Два джерела згадали Трампа як один із факторів, але декілька зазначили, що тут грають роль ширші міркування.
"Краще мати менше самітів, ніж погані саміти. У нас і так є чим зайнятися, ми знаємо, що маємо робити", – сказав один із них.
