Президент Литвы ожидает, что Трамп на саммите в Анкаре заявит, что НАТО – это "святое"

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что на саммите Альянса, который состоится на следующей неделе в Анкаре, он услышит от президента США Дональда Трампа однозначное заявление о поддержке положения о коллективной обороне НАТО.

Об этом литовский президент заявил в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что критику Трампа в отношении того, что некоторые союзники вносят меньший вклад в коллективную безопасность, следует понимать как призыв ко всем членам НАТО увеличить расходы на оборону.

"Мы все еще ждем очень четкого заявления о том, что статья 5 является неоспоримой, священной. Надеюсь, что это будет сказано в той или иной форме в Анкаре", – сказал Науседа.

Он считает, что Трамп просто обеспокоен тем, "чтобы все страны одинаково осознавали свою ответственность и чтобы не было разделения на тех, кто вносит меньший вклад, и тех, кто вносит больший".

Литовский лидер выразил надежду, что саммит укрепит понимание того, что коллективная оборона является делом не только граничащих с Россией членов НАТО, но и Альянса в целом.

"Если после встречи в Анкаре это понимание углубится, я буду считать саммит успешным", – сказал он.

Науседа также отметил, что решения о будущем присутствии американских войск в Литве могут быть приняты "в ближайшие недели". В то же время он не смог сказать, будут ли они объявлены до или после саммита.

"Сигналы, которые мы получаем, носят позитивный характер, но они также требуют немного терпения, поскольку общая картина развертывания американских войск по всей Европе еще формируется", – отметил он.

По данным СМИ, союзники надеются избежать споров с Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.

Писали также, что вокруг саммита НАТО-2027, который должен состояться в Албании, возникают проблемы из-за недовольства со стороны администрации США уровнем расходов Тираны на оборону.

Неопределенность относительно судьбы саммита Альянса в Албании возникла также после того, как агентство Reuters сообщило в апреле, что НАТО рассматривает возможность прекращения своей недавней практики проведения ежегодных саммитов – шаг, который мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его срока полномочий.