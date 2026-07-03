У Польщі схвалили заборону мобільних телефонів у дитсадках і початковій школі

Сейм Польщі ухвалив закон, який забороняє використання мобільних телефонів у дошкільних закладах та початкових школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За ухвалення поправки до закону проголосували 420 депутатів, 6 – проти, 4 – утрималися.

Норми передбачають введення заборони на користування мобільними телефонами та іншими пристроями, що дають змогу здійснювати зв’язок, записувати звук або зображення, починаючи з нового навчального року, 1 вересня 2026 року. Тепер ці зміни має розглянути Сенат.

Заборона поширюватиметься на учнів протягом усього перебування на території школи, тобто не лише під час навчальних занять, а й, зокрема, під час перерв.

Телефонами також буде заборонено користуватись під час навчальних занять, що організовуються поза територією школи.

З-під дії заборони виключено інтернати. Вона також не стосується вчителів та інших працівників шкіл.

Загальна заборона не діятиме під час шкільних екскурсій – однак умови користування пристроями під час них мають бути визначені у статуті школи.

Заборона на використання пристроїв, окрім початкових шкіл, поширюватиметься також на дитячі садки, дошкільні групи в початкових школах та інші форми дошкільної освіти.

З цієї заборони будуть винятки: коли вчитель визнає, що пристрій необхідний для проведення занять або перевірки знань; коли учневі потрібно терміново зв’язатися з батьками; коли учень користується телефоном або спеціалізованим додатком з медичних причин, наприклад, для моніторингу стану здоров’я (за згодою директора школи); коли виникає безпосередня загроза здоров’ю або життю.

Нагадаємо, 22 червня уряд Чехії подав законопроєкт про заборону на використання мобільних телефонів у школах з вересня 2027 року.

У Латвії з 1 червня набула чинності заборона на використання мобільних телефонів у школі учнями 1-9 класів, крім випадків, коли вчитель дозволив це у межах навчального процесу.

Також у Грузії затвердили новий єдиний порядок використання електронних засобів зв’язку в школах.