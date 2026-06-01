В Латвії набула чинності заборона на мобільні телефони у школах для учнів до 9-го класу

З 1 червня в Латвії набувають чинності поправки до закону про освіту, які забороняють використання мобільних телефонів у школах для учнів з 1-го по 9-й клас включно, якщо вчитель не дозволив їх використання в навчальному процесі.

Фактично зміни будуть введені в дію через три місяці, оскільки у понеділок у школярів розпочалися літні канікули.

Дотепер заборона на телефони в латвійських школах діяла для учнів до 6-го класу.

Голова комісії з питань освіти, культури та науки, яка відповідає за просування законопроєкту в Сеймі, Агіта Заріня-Стуре вважає, що ці зміни дають чіткий сигнал засновникам навчальних закладів щодо обмеження безцільного використання мобільних телефонів у школах.

"Дослідження показують, що навіть у вимкненому стані наявність особистого мобільного телефону може негативно позначитися на когнітивних здібностях людини, а також підвищити ризик цифрового емоційного насильства. Тому важливо, щоб обмеження поширювалося на всіх дітей у початковій школі, щоб вони могли краще зосередитися на навчанні під час уроків", – пояснила Заріня-Стуре.

Повідомляли, що в Англії на законодавчому рівні хочуть закріпити заборону на використання мобільних телефонів у школах.

А з 1 вересня у Польщі заборонять мобільні телефони в школі дітям до 16 років.