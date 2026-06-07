Грузія запроваджує нові правила користування телефонами та іншими гаджетами у школах

Міністерство освіти, науки та молоді Грузії затвердило новий єдиний порядок використання електронних засобів зв’язку в школах.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Документ регулює умови використання мобільних телефонів, смартфонів та "розумних" годинників учнями під час навчального процесу, порядок зв’язку з батьками, а також обов’язки шкіл щодо організації зберігання пристроїв.

Згідно з наказом, до 1 вересня 2026 року школи повинні забезпечити встановлення спеціальних місць для зберігання електронних пристроїв учнів.

Під час навчального процесу заборонено нецільове використання електронних засобів зв'язку. До нього відноситься увімкнене зберігання пристроїв, їх носіння та використання без дозволу уповноваженої особи, за винятком випадків, передбачених внутрішніми правилами школи.

Використання пристроїв допускається лише у виняткових випадках: у навчальних цілях з дозволу школи, за медичними показаннями, в екстрених ситуаціях, а також для учнів з особливими освітніми потребами або за наявності індивідуальних освітніх потреб, підтверджених документально.

Комунікація з батьками повинна здійснюватися через офіційно встановлені канали зв'язку школи (телефон, електронна пошта, шкільні системи тощо).

Школи зобов'язані організувати зберігання пристроїв, визначити відповідальних за їх видачу та повернення, а також ознайомити батьків з новими правилами на початку навчального року.

У Латвії з 1 червня набула чинності заборона на використання мобільних телефонів у школі учнями 1-9 класів, крім випадків, коли вчитель дозволив це у межах навчального процесу.

Крім того, уряд Польщі схвалив серію постанов, спрямованих на захист дітей в онлайн-середовищі; одна з них передбачає обмеження на використання смартфонів у школах.