В Чехії планують запровадити заборону на мобільні телефони в школах

Уряд Чехії подав законопроєкт про заборону на використання мобільних телефонів у школах з вересня 2027 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, якого цитує Reuters.

Заборона поширюватиметься на використання телефонів як у класах, так і під час перерв, із деякими винятками, наприклад, за медичними показаннями або в тих випадках, коли школи дозволяють їх використання в освітніх цілях.

"Школи не зможуть дозволяти учням робити перерви для користування мобільними телефонами, крім випадків, передбачених цими причинами", – йдеться у проєкті закону.

Цей крок є продовженням заходів, вжитих урядами інших країн з метою обмеження використання соціальних мереж або мобільних телефонів серед дітей.

Бабіш зазначив, що уряд також розглядає можливість заборони доступу дітей до соціальних мереж, наслідуючи приклад Франції та інших країн, які займають жорсткішу позицію через побоювання щодо можливого негативного впливу на дітей.

Однак у законопроєкті, представленому в понеділок, це питання не порушувалось.

Нагадаємо, на початку червня у Грузії затвердили новий єдиний порядок використання електронних засобів зв’язку в школах.

У Латвії з 1 червня набула чинності заборона на використання мобільних телефонів у школі учнями 1-9 класів, крім випадків, коли вчитель дозволив це у межах навчального процесу.

Крім того, уряд Польщі схвалив серію постанов, спрямованих на захист дітей в онлайн-середовищі; одна з них передбачає обмеження на використання смартфонів у школах.