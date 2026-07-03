Ще одне опитування у Польщі показало стрімке зростання рейтингу Навроцького

Ще одне опитування у Польщі засвідчило зростання популярності президента Кароля Навроцького у червні – місяці, на який припала суперечка з Україною та позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS), чиї дані наводить RMF 24.

Навроцький залишається лідером рейтингу популярності упродовж місяців. Водночас після двох місяців нижчих оцінок, у червні довіра до президента суттєво зросла, і наразі йому довіряють 53% опитаних (на 5 процентних пунктів більше, ніж у травневому опитуванні). Натомість недовіра до Навроцького з травня зменшилася на 4 процентних пункти й зараз становить 34%.

Друге місце в опитуванні посів віцепрем’єр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, якому довіряють 45% опитаних (без змін порівняно з травнем).

Завершує трійку лідерів у червні віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, якому довіряють 42% опитаних (на 2 процентні пункти менше, ніж місяць тому).

Політиком, який посів четверте місце в рейтингу довіри, є мер Варшави, заступник голови "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський. Довіру до нього висловили 40% респондентів (без змін порівняно з травнем).

До першої п’ятірки також увійшов один із лідерів "Конфедерації", віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак зі 39% довіри (зростання на 1 процентний пункт).

Прем’єр-міністр Дональд Туск опинився на шостому місці, йому довіряють 38% респондентів – стільки ж, як і раніше. Однак недовіра до глави уряду зросла на 3 процентні пункти порівняно з травнем і зараз становить 49%.

Опитування було проведено 11–21 червня на вибірці, що налічувала 991 особу.

Нагадаємо, інше опитування, що проводилося 19-21 червня IBRIS, показало рекордний рейтинг Навроцького: 54,8%. Це на 8,4 пункту більше, ніж було місяць тому.

Не виключають, що таке зростання підтримки Навроцького прямо пов’язане з його рішенням відкликати вручений президенту Володимиру Зеленському орден Білого Орла. Навроцький оголосив про своє рішення 19 червня, а пригрозив ним значно раніше.