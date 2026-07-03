Еще один опрос в Польше показал стремительный рост рейтинга Навроцкого

Еще один опрос в Польше подтвердил рост популярности президента Кароля Навроцкого в июне – месяце, на который пришлись спор с Украиной и лишение президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос Центра исследований общественного мнения (CBOS), данные которого приводит RMF 24.

Навроцкий остается лидером рейтинга популярности на протяжении нескольких месяцев. В то же время после двух месяцев снижения рейтинга в июне доверие к президенту существенно выросло, и сейчас ему доверяют 53% опрошенных (на 5 процентных пунктов больше, чем в майском опросе). В то же время недоверие к Навроцкому с мая уменьшилось на 4 процентных пункта и сейчас составляет 34%.

Второе место в опросе занял вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, которому доверяют 45% опрошенных (без изменений по сравнению с маем).

Замыкает тройку лидеров в июне вице-премьер, министр иностранных дел Радослав Сикорский, которому доверяют 42% опрошенных (на 2 процентных пункта меньше, чем месяц назад).

Политиком, занявшим четвертое место в рейтинге доверия, является мэр Варшавы, заместитель председателя "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский. Доверие к нему выразили 40% респондентов (без изменений по сравнению с маем).

В первую пятерку также вошел один из лидеров "Конфедерации", вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак с 39% доверия (рост на 1 процентный пункт).

Премьер-министр Дональд Туск оказался на шестом месте, ему доверяют 38% респондентов – столько же, как и ранее. Однако недоверие к главе правительства выросло на 3 процентных пункта по сравнению с маем и сейчас составляет 49%.

Опрос был проведен 11–21 июня на выборке, насчитывающей 991 человека.

Напомним, другой опрос, проводившийся 19–21 июня IBRIS, показал рекордный рейтинг Навроцкого: 54,8%. Это на 8,4 пункта больше, чем было месяц назад.

Не исключают, что такой рост поддержки Навроцкого напрямую связан с его решением отозвать врученный президенту Владимиру Зеленскому орден Белого Орла. Навроцкий объявил о своем решении 19 июня, а пригрозил им значительно раньше.