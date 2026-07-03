У Туреччині заарештували стендап-коміка за жарти про Ердогана та іслам

Суд у Стамбулі заарештував стендап-коміка Деніза Гьокташа після того, як його затримали в головному аеропорту міста через виступ, який набрав 9,4 мільйона переглядів на YouTube.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Гьокташа звинувачують у "розпалюванні ненависті та ворожнечі" у його сценічному номері, а також в образі президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Він став черговим артистом, який потрапив під хвилю придушення інакомислення в Туреччині, спрямовану також проти активістів, журналістів та інших публічних діячів.

Гьокташа заарештували, коли він повертався до Стамбула з відпустки, і кадри, на яких артиста ведуть у кайданках за спиною, одразу викликали критику з боку його прихильників.

Після того, як у п'ятницю прокурори допитали коміка в будівлі суду у Стамбулі, суд задовольнив клопотання про його взяття під варту на час досудового розслідування через частину виступу, яка стосувалася Ердогана та Корану.

Головна прокуратура Стамбула заявила, що влада отримала 185 скарг на відео Гьокташа.

Управління у справах релігії Туреччини згадало це стендап-шоу, не називаючи імені Гьокташа, у своїй щотижневій п'ятничній проповіді, яку зачитують у всіх мечетях країни. Офіс верховного муфтія поскаржився, що використання цифрових платформ "і періодичні знущання з наших священних цінностей під виглядом гумору з кожним днем віддаляють наших дітей від наших цінностей".

У своїх свідченнях прокурору Гьокташ заявив, що не мав абсолютно жодного наміру образити вірян.

Не зрозуміло, яка саме частина його 90-хвилинного виступу становить образу на адресу президента. Однак він відкрито назвав його "диктатором", який нарешті "примирився зі своїми бажаннями".

Комік наполягає на тому, що виступав із цим шоу в різних містах Туреччини протягом майже трьох років, а використання ним слова "диктатор" є темою, яка широко обговорюється в країні.

Його відео було записано на найвідомішому відкритому концертному майданчику Стамбула 1 червня і опубліковано на YouTube 24 червня.

Нагадаємо, керівний блок консервативних партій "Народний альянс" знову висуне Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року.

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