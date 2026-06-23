Керівний блок Туреччини знову висуне Ердогана кандидатом у президенти

Керівний блок консервативних партій "Народний альянс" знову висуне чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана у кандидати на президентських виборах 2028 року.

Про це повідомив речник Партії справедливості та розвитку (AKP) Ердогана Омер Челік, повідомляє Daily Sabah, передає "Європейська правда".

Політичні сили, що входять до "Народного альянсу", зокрема Партія націоналістичного руху на чолі з Девлетом Бахчелі, висловили підтримку Ердогану у ролі кандидата у президенти.

Челік зазначив, що позиція блоку щодо наступних президентських виборів є чіткою. Речник позитивно оцінив нещодавні заяви Бахчелі про те, що "наш президент виконує свої обов’язки, і ми його підтримуємо", назвавши їх важливим проявом єдності та рішучості "Народного альянсу" щодо кандидатури Ердогана.

Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року.

Торік президент Реджеп Таїп Ердоган припустив, що може висунути свою кандидатуру на пост глави держави ще на один термін.

Варто зазначити, що основний суперник Ердогана мер Стамбула Екрем Імамоглу перебуває у в'язниці і ризикує отримати довічне ув'язнення за звинуваченнями у корупції та керівництві злочинною організацією.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.

21 травня цього року суд в Туреччині скасував результати з'їзду CHP 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою ключової опозиційної партії. Натомість суд поновив на посаді колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу. Це рішення, як очікується, підірве єдність в середині головної опозиційної партії та підважить її шанси кинути виклик блоку Ердогана на виборах.