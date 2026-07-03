В Турции арестовали стендап-комика за шутки об Эрдогане и исламе

Суд в Стамбуле арестовал стендап-комика Дениза Гёкташа после того, как его задержали в главном аэропорту города из-за выступления, набравшего 9,4 миллиона просмотров на YouTube.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Гёкташа обвиняют в "разжигании ненависти и вражды" в его сценическом номере, а также в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он стал очередным артистом, попавшим под волну подавления инакомыслия в Турции, направленную также против активистов, журналистов и других общественных деятелей.

Гёкташа арестовали, когда он возвращался в Стамбул из отпуска, и кадры, на которых артиста ведут в наручниках за спиной, сразу вызвали критику со стороны его сторонников.

После того как в пятницу прокуроры допросили комика в здании суда в Стамбуле, суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу на время досудебного расследования из-за части выступления, касавшейся Эрдогана и Корана.

Главная прокуратура Стамбула заявила, что власти получили 185 жалоб на видео Гёкташа.

Управление по делам религии Турции упомянуло это стендап-шоу, не называя имени Гёкташа, в своей еженедельной пятничной проповеди, которую зачитывают во всех мечетях страны. Офис верховного муфтия посетовал, что использование цифровых платформ "и периодические издевательства над нашими священными ценностями под видом юмора с каждым днём отдаляют наших детей от наших ценностей".

В своих показаниях прокурору Гёкташ заявил, что не имел абсолютно никакого намерения оскорбить верующих.

Непонятно, какая именно часть его 90-минутного выступления представляет собой оскорбление в адрес президента. Однако он открыто назвал его "диктатором", который наконец "примирился со своими желаниями".

Комик настаивает на том, что выступал с этим шоу в разных городах Турции на протяжении почти трех лет, а использование им слова "диктатор" – это тема, которая широко обсуждается в стране.

Его видео было записано на самой известной открытой концертной площадке Стамбула 1 июня и опубликовано на YouTube 24 июня.

Напомним, правящий блок консервативных партий "Народный альянс" снова выдвинет Эрдогана в качестве кандидата на президентских выборах 2028 года.

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