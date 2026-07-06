Федоров переконуватиме партнерів передати Україні ракети до Patriot з їхніх запасів

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував серію переговорів із колегами з країн, які мають ракети до Patriot на своїх складах.

Про це очільник українського оборонного відомства написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

У контексті останньої масованої атаки на Київ міністр вказав, що Росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, застосовуючи ракети в масштабах, яких раніше не було, користуючись гострим дефіцитом ракет до систем Patriot.

"Як продовження розмов президента з європейськими лідерами сьогодні проведу серію переговорів із колегами – міністрами оборони країн, які мають ракети до Patriot на складах", – розповів Федоров.

Він також поінформував, що Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до Patriot, поставки яких розпочнуться наступного року.

"Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок", – наголосив він.

За словами Федорова, рішення партнерів тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів врятує безліч життів в Україні.

"Ці ракети потрібні Україні саме зараз – в українській системі ППО. Наше завдання – якнайшвидше забезпечити Україну додатковими ракетами до Patriot. Від цього залежить захист українського неба та життя наших людей", – резюмував він.

Як відомо, в ніч проти 6 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Внаслідок російських ударів по Києву станом на зараз відомо про 11 загиблих та близько 60 поранених.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву заявив, що головне послання України до учасників саміту НАТО – це заклик захистити українських дітей від російських балістичних ракет.

Президент Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу.