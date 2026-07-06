Федоров будет убеждать партнеров передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал серию переговоров с коллегами из стран, у которых на складах имеются ракеты для системы Patriot.

Об этом глава украинского оборонного ведомства написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В контексте последней массированной атаки на Киев министр указал, что Россия сознательно наращивает количество баллистических атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было, пользуясь острым дефицитом ракет для систем Patriot.

"В продолжение бесед президента с европейскими лидерами сегодня проведу серию переговоров с коллегами – министрами обороны стран, у которых на складах есть ракеты для Patriot", – рассказал Федоров.

Он также сообщил, что Украина уже заключила контракты и продолжает заключать контракты на поставку ракет для Patriot, поставки которых начнутся в следующем году.

"Наше обращение к партнерам – передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии восполнить их за счет наших будущих поставок", – подчеркнул он.

По словам Федорова, решение партнеров временно выделить эти ракеты со своих складов спасет множество жизней в Украине.

"Эти ракеты нужны Украине именно сейчас – в украинской системе ПВО. Наша задача – как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными ракетами для Patriot. От этого зависит защита украинского неба и жизни наших людей", – резюмировал он.

Как известно, в ночь на 6 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В результате российских ударов по Киеву на данный момент известно о 11 погибших и около 60 раненых.

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву заявил, что главное послание Украины участникам саммита НАТО – это призыв защитить украинских детей от российских баллистических ракет.

Президент Владимир Зеленский призвал к решительным решениям по защите украинского неба на саммите НАТО после очередного российского обстрела.