Сибіга розповів про головне послання до саміту НАТО після масованого удару РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву заявив, що головне послання України до учасників саміту НАТО – це заклик захистити українських дітей від російських балістичних ракет.
Про це міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга сказав, що внаслідок російської атаки з використанням понад 20 балістичних ракет у Києві загинуло щонайменше 11 осіб.
"Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає завдання, яке було б нагальнішим. Це наше головне послання до саміту НАТО, що відбудеться цього тижня. Коли світові лідери вирушають до Анкари, я хотів би, щоб вони почули те, що почули цієї ночі родини в Києві", – підкреслив він.
За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, послання господаря Кремля Владіміра Путіна до учасників саміту в Анкарі просте: "він націлить балістичні ракети на дітей, що сплять, і продовжуватиме вбивства, доки зможе".
"Як відреагують лідери Альянсу? Час слабких кроків вже минув. Вони лише підштовхнуть Москву продовжувати й поширювати терор за межі України. Найпотужнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки", – наголосив він.
У цьому контексті Сибіга зазначив, що Україна потребує ракет-перехоплювачів до систем Patriot.
"Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети вбивають людей щотижня. Наразі Україна – єдина країна у світі, яка щотижня зазнає балістичних атак. Засоби захисту від цього терору мають бути тут. І всі рішення щодо протиповітряної оборони нам потрібні зараз, а не пізніше. Адже для нас час вимірюється людськими життями", – резюмував він.
Внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня загинуло 11 людей та 46 осіб отримали травми, зокрема 2 дитини, щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань.
У Повітряних силах заявили, що протиповітряній обороні України не вдалося збити жодної з 29 ракет, які летіли по балістичній траєкторії через дефіцит ракет до систем Patriot.