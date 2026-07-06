Зеленський очікує сильних рішень від саміту НАТО після чергової російської атаки

Президент Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу.

Про це він написав у Telegram, передає "Європейська правда".

Президент України зауважив, що доки ракети до систем протиповітряної оборони Patriot залишаються на складах союзників, це заохочує Росію "перемагати житлові будинки".

Зеленський наголосив, що у ніч на понеділок українська ППО показала гарні результати у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, але не балістики. У цьому контексті він наголосив, що США та Європа мають можливості зупинити терор РФ.

"Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей", – написав він.

Як відомо, в ніч проти 6 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Внаслідок російських ударів по Києву станом на зараз відомо про 11 загиблих та близько 60 поранених.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву заявив, що головне послання України до учасників саміту НАТО – це заклик захистити українських дітей від російських балістичних ракет.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський після чергового масованого обстрілу Росією України заявив, що очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на Patriot.