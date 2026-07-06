Туреччина вперше передала країні-союзниці у НАТО свою систему управління боєм

Туреччина експортувала до Румунії свою національну систему управління боєм ADVENT, що стало першою такою передачею цієї системи комусь із союзників у НАТО.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

За експортною угодою, Туреччина передала Румунії систему управління боєм ADVENT разом із корветом, що надалі буде використовуватися Морськими силами Румунії.

Це перший такий експорт цієї системи будь-кому із членів НАТО. Втім, перед цим її експортували низці інших країн за межами Альянсу – у тому числі Україні.

Передану Румунії версію адаптували до її потреб, порівняно з налаштуваннями, які використовує турецький флот.

Принцип роботи ADVENT полягає у тому, щоб об’єднати у цілісну оперативну картину багато платформ і забезпечувати такі базові функції як оцінка загрози, визначення цілей тощо.

ADVENT також уможливлює сумісність із союзницькими силами через різні протоколи та може бути інтегрована з різними платформами – від невеликих катерів до наземних командних пунктів чи безпілотних систем. Її почали використовувати з 2019 року на одному з турецьких корветів, поступово розширюючи на нові платформи.

Також повідомляли, що Франція змінила свою позицію щодо продажу системи ППО SAMP/T Туреччині.

Раніше президент США Дональд Трамп допустив, що під саміт НАТО в Анкарі у Вашингтоні можуть ухвалити рішення стосовно продажу Туреччині авіадвигунів чи винищувачів F-35 – після років "заморозки" у зв’язку з купівлею Туреччиною російських систем ППО С-400.