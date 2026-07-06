ЗМІ: Франція змінила свою позицію щодо продажу системи ППО SAMP/T Туреччині

Франція пом’якшила свою позицію і тепер відкрита до потенційного продажу французько-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T Туреччині після багатьох років політичної опозиції.

Як передає "Європейська правда", про це стало відомо агенції Reuters від п’яти джерел, обізнаних з ситуацією.

Зміна позиції Парижа відбулася після переговорів між президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час двостороннього саміту 25 червня. Водночас переговори все ще перебувають на ранній стадії.

"Раніше була явна нестача відкритості, тепер відкритість є", – сказало одне джерело, знайоме з обговореннями.

В Єлисейському палаці не підтвердили цю інформацію, вказавши на "суттєві неточності". Міністерства закордонних справ Франції та Туреччини відмовились від коментарів.

Туреччина, Франція та Італія розпочали співпрацю щодо можливої ​​програми далекобійної протиповітряної оборони у 2017-2018 роках, включаючи дослідження спільної розробки та спільного виробництва. Проєкт застопорився через погіршення відносин між Парижем та Анкарою через Сирію, Лівію та суперечки у Східному Середземномор'ї за участю Греції та Кіпру.

Система SAMP/T, також відома як Mamba, є єдиною системою ППО європейського виробництва, здатною збивати балістичні ракети.

Туреччина має другу за величиною армію НАТО, але протиповітряна оборона залишається ключовим питанням, оскільки Анкарі бракує власної повноцінної протиракетної оборони, і країна значною мірою залежить від систем і винищувачів союзників.

Туреччина прагне отримати SAMP/T як частину своєї запланованої інтегрованої мережі протиповітряної та протиракетної оборони "Сталевий купол".

За словами джерел, Мелоні та турецький президент Реджеп Таїп Ердоган обговорили це питання під час дзвінка 3 липня.

"Зараз, схоже, що з усіх трьох сторін є політична воля для просування цього процесу", – сказав турецький посадовець.

Роками Анкара публічно та приватно вважала Францію головною політичною перешкодою для реалізації програми, тоді як Італія давно виступає за спільне використання SAMP/T з Туреччиною. Ердоган на тогорічному саміті НАТО в Гаазі вже намагався змусити Макрона відмовитися від своєї опозиції.

Джерела заявили, що нову відкритість Франції не слід тлумачити як схвалення продажу. Парижу ще доведеться заспокоїти Грецію та Кіпр – дві країни, з якими Франція має угоди про стратегічну оборону – щодо будь-якого потенційного продажу систем Туреччині.

Раніше президент США Дональд Трамп допустив, що під саміт НАТО в Анкарі у Вашингтоні можуть ухвалити рішення стосовно продажу Туреччині авіадвигунів чи винищувачів F-35 – після років "заморозки" у зв’язку з купівлею Туреччиною російських систем ППО С-400.

Суперечка між Вашингтоном і Анкарою через придбання Туреччиною російських С-400 тягнеться вже роками.