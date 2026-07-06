ЗМІ: Франція змінила свою позицію щодо продажу системи ППО SAMP/T Туреччині
Франція пом’якшила свою позицію і тепер відкрита до потенційного продажу французько-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T Туреччині після багатьох років політичної опозиції.
Як передає "Європейська правда", про це стало відомо агенції Reuters від п’яти джерел, обізнаних з ситуацією.
Зміна позиції Парижа відбулася після переговорів між президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час двостороннього саміту 25 червня. Водночас переговори все ще перебувають на ранній стадії.
"Раніше була явна нестача відкритості, тепер відкритість є", – сказало одне джерело, знайоме з обговореннями.
В Єлисейському палаці не підтвердили цю інформацію, вказавши на "суттєві неточності". Міністерства закордонних справ Франції та Туреччини відмовились від коментарів.
Туреччина, Франція та Італія розпочали співпрацю щодо можливої програми далекобійної протиповітряної оборони у 2017-2018 роках, включаючи дослідження спільної розробки та спільного виробництва. Проєкт застопорився через погіршення відносин між Парижем та Анкарою через Сирію, Лівію та суперечки у Східному Середземномор'ї за участю Греції та Кіпру.
Система SAMP/T, також відома як Mamba, є єдиною системою ППО європейського виробництва, здатною збивати балістичні ракети.
Туреччина має другу за величиною армію НАТО, але протиповітряна оборона залишається ключовим питанням, оскільки Анкарі бракує власної повноцінної протиракетної оборони, і країна значною мірою залежить від систем і винищувачів союзників.
Туреччина прагне отримати SAMP/T як частину своєї запланованої інтегрованої мережі протиповітряної та протиракетної оборони "Сталевий купол".
За словами джерел, Мелоні та турецький президент Реджеп Таїп Ердоган обговорили це питання під час дзвінка 3 липня.
"Зараз, схоже, що з усіх трьох сторін є політична воля для просування цього процесу", – сказав турецький посадовець.
Роками Анкара публічно та приватно вважала Францію головною політичною перешкодою для реалізації програми, тоді як Італія давно виступає за спільне використання SAMP/T з Туреччиною. Ердоган на тогорічному саміті НАТО в Гаазі вже намагався змусити Макрона відмовитися від своєї опозиції.
Джерела заявили, що нову відкритість Франції не слід тлумачити як схвалення продажу. Парижу ще доведеться заспокоїти Грецію та Кіпр – дві країни, з якими Франція має угоди про стратегічну оборону – щодо будь-якого потенційного продажу систем Туреччині.
Раніше президент США Дональд Трамп допустив, що під саміт НАТО в Анкарі у Вашингтоні можуть ухвалити рішення стосовно продажу Туреччині авіадвигунів чи винищувачів F-35 – після років "заморозки" у зв’язку з купівлею Туреччиною російських систем ППО С-400.
Суперечка між Вашингтоном і Анкарою через придбання Туреччиною російських С-400 тягнеться вже роками.