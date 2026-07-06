Турция впервые передала стране-союзнице по НАТО свою систему боевого управления

Турция экспортировала в Румынию свою национальную систему боевого управления ADVENT, что стало первой подобной передачей этой системы кому-либо из союзников по НАТО.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Согласно экспортному соглашению, Турция передала Румынии систему управления боем ADVENT вместе с корветом, который в дальнейшем будет использоваться Морскими силами Румынии.

Это первый подобный экспорт данной системы кому-либо из членов НАТО. Однако до этого ее экспортировали в ряд других стран за пределами Альянса – в том числе в Украину.

Версия, переданная Румынии, была адаптирована к её потребностям по сравнению с настройками, которые использует турецкий флот.

Принцип работы ADVENT заключается в том, чтобы объединить в целостную оперативную картину множество платформ и обеспечивать такие базовые функции, как оценка угрозы, определение целей и т. д.

ADVENT также обеспечивает совместимость с силами союзников через различные протоколы и может быть интегрирована с различными платформами – от небольших катеров до наземных командных пунктов или беспилотных систем. Ее начали использовать с 2019 года на одном из турецких корветов, постепенно расширяя применение на новые платформы.

Также сообщалось, что Франция изменила свою позицию по поводу продажи системы ПВО SAMP/T Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что в преддверии саммита НАТО в Анкаре в Вашингтоне могут принять решение о продаже Турции авиационных двигателей или истребителей F-35 – после нескольких лет "заморозки" в связи с покупкой Турцией российских систем ПВО С-400.