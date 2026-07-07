Кос похвалилася варенням з вірменських абрикосів та закликала підтримати місцевих фермерів

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос розповіла, що приготувала варення з абрикосів, які вона привезла з поїздки до Вірменії, назвавши ці фрукти символом демократичних змін в країні.

Цим вона поділилася у Facebook, передає "Європейська правда".

Єврокомісарка розповіла, що після свого офіційного візиту до Вірменії минулого тижня повернулася до Брюсселя з величезним кошиком місцевих абрикосів. Ці фрукти, на думку Кос, символізують зміни у цій південнокавказькій країні.

"Абрикоси – це символ змін, що відбуваються у Вірменії. На виборах минулого місяця більшість вірмен проголосували за партії, які хочуть тіснішого партнерства з ЄС. Росія намагалася вплинути на голосування, обмеживши імпорт вірменських фруктів та квітів. Своєю чергою, ЄС допоміг Вірменії, відкривши свій ринок для багатьох цих продуктів", – написала посадовиця.

Кос розповіла, що частину фруктів подарувала друзям, а з решти приготувала варення.

"Друг подивився на варення і сказав: "Баночки свободи". Я подумала, що це був прекрасний спосіб сказати це", – написала вона.

Єврокомісарка також закликала європейців стежити за вірменськими абрикосами, сливами або черешнями у супермаркетах, оскільки це допоможе місцевим фермерам та підтримає демократичний вибір країни.

Нагадаємо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку через її зближення з ЄС.

1 липня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 млн євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад.

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