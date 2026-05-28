Після газових погроз РФ вирішила обмежити імпорт плодоовочевої продукції з Вірменії

Ввезення плодоовочевої продукції з Вірменії до Росії буде обмежено з суботи, 30 травня.

Відповідне рішення ухвалив Россільгоспнагляд, передає "Європейська правда".

Обмеження поширюватиметься, зокрема, на томати, огірки, перець, зелені культури та полуницю. Заходи діятимуть до "вироблення відповідного алгоритму щодо забезпечення безпеки продукції, що відвантажується".

"Рішення прийнято у зв'язку з почастішанням випадків порушень при поставках вірменської плодоовочевої продукції до Росії та з метою забезпечення фітосанітарного благополуччя. Ситуація, що склалася, становить загрозу фітосанітарному стану території країни", – йдеться в повідомленні відомства.

Там додали, що у Вірменії не вжили заходів щодо усунення раніше виявлених порушень, серед яких наявність у теплицях карантинних для держав-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) об’єктів. З початку року налічується 181 подібний випадок. Крім того, зафіксовано, що великі обсяги продукції доставляють постачальники з невідомою формою власності, які ухиляються від карантинного фітосанітарного контролю.

Нагадаємо, на початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи "втягнути Вірменію в антиросійську орбіту" та повідомили, що знають про намір долучити її до "агресивних євроатлантичних стандартів".

Правитель Росії Владімір Путін 9 травня перейшов до погроз "українським сценарієм" на адресу Вірменії.

Днями у Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) їй не бачити пільгових цін на російський газ.

7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. У разі нової перемоги глава уряду Нікол Пашинян отримає мандат на втілення своєї політики, до якої входить і зближення з ЄС.

Детально на цю тему читайте у статті "ЄП": Новий ворог Кремля: як Росія намагається змінити владу у Вірменії та до чого тут ЄС