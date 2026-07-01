ЄС оголосив пакет підтримки Південного Кавказу для розвитку інфраструктури і зміцнення миру

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Баку оголосила про запуск нових програм ЄС для підтримки миру на Південному Кавказі, які передбачають фінансування на суму 220 млн євро для підтримки інфраструктури та прикордонних громад.

Про це у Єврокомісії повідомили у вівторок, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, у якій також взяла участь єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, сторони обговорили шляхи зміцнення миру в регіоні через розвиток інфраструктури, а також торговельне та енергетичне партнерство між ЄС і Азербайджаном.

За словами фон дер Ляєн, пакет Peace through Connectivity передбачає до 200 млн євро грантів на інфраструктурні проєкти, що потенційно можуть залучити до 2 млрд євро державних і приватних інвестицій. "Разом ми можемо перетворити мир на папері на мир у реальності", – заявила вона.

Окремо ЄС виділить ще 20 млн євро на програму, спрямовану на підтримку місцевих громад у Вірменії та Азербайджані. Кошти планують спрямувати на охорону здоров’я, розмінування, розвиток навичок та підтримку малого бізнесу в прикордонних районах.

У межах нової ініціативи також започатковується партнерство між ЄС і Азербайджаном, яке має стати рамкою для визначення пріоритетних інфраструктурних проєктів, залучення фінансування та координації їх реалізації у сферах транспорту, енергетики та цифрової інфраструктури.

Серед ключових проєктів ЄС назвав розвиток залізничного сполучення з Нахічеванню, яке має покращити мобільність та економічні зв’язки як усередині Азербайджану, так і в ширшому регіоні. У січні 2026 року ЄС, Азербайджан та Європейський банк реконструкції та розвитку вже розпочали дослідження технічної здійсненності цього проєкту.

Крім того, фон дер Ляєн і Алієв анонсували проведення до кінця 2026 року в Баку міністерської конференції з інвестицій у регіональне сполучення. У ній візьмуть участь представники ЄС, країн Південного Кавказу, Центральної Азії, міжнародних фінансових установ та приватного бізнесу.

Нагадаємо, 2 липня фон дер Ляєн завітає з візитом до Вірменії.

Це буде другий візит фон дер Ляєн до Єревана за останні два місяці після її візиту, присвяченого Європейській політичній спільноті та першому в історії саміту ЄС–Вірменія, що відбувся у травні.

4 червня президентка оголосила про пакет підтримки для Вірменії на знак солідарності з цією країною, яка стала жертвою торговельних обмежень з боку Росії.