Кос похвасталась вареньем из армянских абрикосов и призвала поддержать местных фермеров

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос рассказала, что приготовила варенье из абрикосов, которые она привезла из поездки в Армению, назвав эти фрукты символом демократических перемен в стране.

Об этом она сообщила в Facebook, передает "Европейская правда".

Еврокомиссар рассказала, что после своего официального визита в Армению на прошлой неделе вернулась в Брюссель с огромной корзиной местных абрикосов. Эти фрукты, по мнению Кос, символизируют перемены в этой южнокавказской стране.

"Абрикосы – это символ перемен, происходящих в Армении. На выборах в прошлом месяце большинство армян проголосовали за партии, которые стремятся к более тесному партнерству с ЕС. Россия пыталась повлиять на голосование, ограничив импорт армянских фруктов и цветов. В свою очередь, ЕС помог Армении, открыв свой рынок для многих из этих продуктов", – написала чиновница.

Кос рассказала, что часть фруктов подарила друзьям, а из остальных приготовила варенье.

"Друг посмотрел на варенье и сказал: "Баночки свободы". Я подумала, что это был прекрасный способ выразить эту мысль", – написала она.

Еврокомиссар также призвала европейцев обращать внимание на армянские абрикосы, сливы или черешню в супермаркетах, поскольку это поможет местным фермерам и поддержит демократический выбор страны.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка, из-за сближения Армении с ЕС.

1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Баку объявила о запуске новых программ ЕС для поддержки мира на Южном Кавказе, которые предусматривают финансирование в размере 220 млн евро для поддержки инфраструктуры и приграничных общин.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Осторожный Пашинян: что означает сдержанная реакция Еревана на беспрецедентную поддержку ЕС