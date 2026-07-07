Кос похвасталась вареньем из армянских абрикосов и призвала поддержать местных фермеров
Новости — Вторник, 7 июля 2026, 09:23 —
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос рассказала, что приготовила варенье из абрикосов, которые она привезла из поездки в Армению, назвав эти фрукты символом демократических перемен в стране.
Об этом она сообщила в Facebook, передает "Европейская правда".
Еврокомиссар рассказала, что после своего официального визита в Армению на прошлой неделе вернулась в Брюссель с огромной корзиной местных абрикосов. Эти фрукты, по мнению Кос, символизируют перемены в этой южнокавказской стране.
"Абрикосы – это символ перемен, происходящих в Армении. На выборах в прошлом месяце большинство армян проголосовали за партии, которые стремятся к более тесному партнерству с ЕС. Россия пыталась повлиять на голосование, ограничив импорт армянских фруктов и цветов. В свою очередь, ЕС помог Армении, открыв свой рынок для многих из этих продуктов", – написала чиновница.
Кос рассказала, что часть фруктов подарила друзьям, а из остальных приготовила варенье.
"Друг посмотрел на варенье и сказал: "Баночки свободы". Я подумала, что это был прекрасный способ выразить эту мысль", – написала она.
Еврокомиссар также призвала европейцев обращать внимание на армянские абрикосы, сливы или черешню в супермаркетах, поскольку это поможет местным фермерам и поддержит демократический выбор страны.
Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка, из-за сближения Армении с ЕС.
1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Баку объявила о запуске новых программ ЕС для поддержки мира на Южном Кавказе, которые предусматривают финансирование в размере 220 млн евро для поддержки инфраструктуры и приграничных общин.
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