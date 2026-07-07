Глава МЗС Латвії: США дуже зацікавлені у збереженні військ у Європі

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже переконана, що США "дуже зацікавлені" у тому, щоб залишити свої війська в Європі.

Про це очільниця латвійського зовнішньополітичного відомства заявила в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

США оголосили про шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, при цьому президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що континент повинен взяти на себе більшу відповідальність за свою оборону.

За результатами цього перегляду пильно стежать на східному фланзі Альянсу – у країнах Балтії та Польщі, оскільки саме ці країни особливо вразливі до будь-яких наслідків війни Росії в Україні.

"Це не так, що США просто хочуть звідти піти чи щось таке", – сказала Браже.

Раніше стало відомо, що більшість американських військ, розміщених в Естонії, покинули країну на тлі запланованого перегляду військової присутності США в Європі.

Тим часом за даними польської газети Dziennik Gazeta Prawna, у Польщі протягом трьох місяців очікується збільшення чисельності американських військ.