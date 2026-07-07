Глава МИД Латвии: США очень заинтересованы в сохранении войск в Европе

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже убеждена, что США "очень заинтересованы" в том, чтобы оставить свои войска в Европе.

Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства заявила в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

США объявили о шестимесячном пересмотре своего военного присутствия в Европе, при этом президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что континент должен взять на себя большую ответственность за свою оборону.

За результатами этого пересмотра пристально следят на восточном фланге Альянса – в странах Балтии и Польше, поскольку именно эти страны особенно уязвимы к любым последствиям войны России в Украине.

"Дело не в том, что США просто хотят оттуда уйти или что-то в этом роде", – сказала Браже.

Ранее стало известно, что большинство американских войск, размещенных в Эстонии, покинули страну на фоне запланированного пересмотра военного присутствия США в Европе.

Между тем, по данным польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, в Польше в течение трех месяцев ожидается увеличение численности американских войск.