ЗМІ: додатковий контингент США прибуде до Польщі протягом трьох місяців

Заплановане розгортання у Польщі додаткових 5 тисяч американських військових очікується протягом трьох місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо польській газеті Dziennik Gazeta Prawna.

Очікується, що в наступні місяці до Польщі прибуде 5 000 американських військовослужбовців, а загальна чисельність солдат США в країні сягне 11 000.

Голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький, який повернувся з переговорів з Пентагоном, заявив, що Вашингтон розцінює Варшаву як зразкового союзника.

"Я неодноразово чув з американської сторони, що Польща є зразковим союзником Сполучених Штатів. Це було підтверджено в моїх розмовах, зокрема під час зустрічі з головним стратегом Пентагону Елбріджем Колбі. Отже, американо-польська співпраця виглядає перспективною в найближчі роки", – заявив Гродецький.

Окремо Польща веде переговори зі США щодо створення постійної бази американських військ в країні. За даними ЗМІ, остаточне рішення ухвалять протягом 6-12 місяців. Зустріч президентів Дональда Трампа та Кароля Навроцького з цього питання запланована на найближчі місяці.

Нагадаємо, у травні США оголосили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі.

Проте згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять додаткових 5 тисяч військових до Польщі.

3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.