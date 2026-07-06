США вивели більшість своїх військових з Естонії

Більшість американських військ, розміщених в Естонії, покинули країну на тлі запланованого перегляду військової присутності США в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що влітку до країни має прибути новий американський контингент, який пробуде там до кінця року. Втім деталі цього досі невідомі.

"Це стане відомо з шестимісячного перегляду, який проводить Пентагон. Але наступна ротація все ж має відбутися в Естонії протягом літа", – сказав Певкур.

Американські солдати дислокувалися в Естонії на військовій базі в Тапі, а також в інших місцях – загалом 500–700 осіб. Наразі їх залишилося менше сотні. Ці солдати прибули з бригади, що базується в Польщі і Румунії. Питання відправки американських військових до Польщі залишається відкритим, як і те, чи частина з них має прибути до Естонії.

"Коли саме це відбудеться в Польщі, це, безумовно, не питання одного року. Це все-таки тривалий процес. Тоді також стане зрозуміло, чи до Естонії почнуть прибувати ротаційні підрозділи зі складу цієї бригади, чи це буде якийсь інший підрозділ", – зазначив міністр оборони.

США направили свій підрозділ до Естонії на ротаційній основі згідно з угодою між двома країнами.

Голова комітету Рійгікогу з питань національної оборони Калев Стоїческу зазначив, що США залишили в режимі очікування Естонію, як і інші країни східного флангу, незалежно від того, скільки відсотків країни витрачають на оборону.

"Ми можемо тут співати, танцювати й навіть стрибати на одній нозі. Але все одно це рішення ухвалює Білий дім та адміністрація США, виходячи з власних інтересів і бачення США", – зазначив Стоїческу.

Стоїческу додав, що якщо десь у Європі й мають залишатися американські війська, то саме на східному фланзі. Певкур зазначив, що щодо майбутнього американських військ в Естонії не варто очікувати новин навіть на саміті НАТО, який розпочнеться у вівторок в Анкарі. До цього часу Таллінну доведеться обійтися власними силами та бойовими групами НАТО, які й досі перебувають на ротації в країнах Балтії.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що плани США на третину скоротити чисельність своєї військової авіації в Європі, а також вивести одну авіаносну групу не матимуть великого значення.

Видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Згодом ці повідомлення підтвердили представники Пентагону.