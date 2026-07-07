Туск: позиція Польщі щодо війни в Україні не залежить від емоцій чи політичних ігор

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Польща підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії, оскільки в інтересах Польщі, щоб Україна не програла цю війну.

Про це Туск заявив перед початком засідання уряду, його цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Коментар очільника польського уряду пролунав на тлі того, як президент Польщі Кароль Навроцький, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і глава МЗС Радослав Сікорський вирушили в Анкару на саміт НАТО.

"Панове міністри вирушили туди з очевидною місією, щоб усі наші союзники знали: політика Польщі щодо російсько-української війни є стабільною і не залежатиме від політичних емоцій чи політичних ігор між якимись політичними партіями в Польщі, – наголосив Туск.

Він також запевнив, що "Польща підтримуватиме Україну в її обороні проти російської агресії".

"Ми робимо це не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів", – додав глава польського уряду.

Туск підкреслив, що не змушує нікого "любити Україну".

"Я не маю таких очікувань, але кожен, хто має хоч трохи розуму в голові й трохи порядності в серці, знає, що в інтересах Польщі лежить те, щоб Україна не програла цю війну", – заявив він.

Наостанок глава уряду ще раз наголосив, що "ми рішуче продовжуватимемо разом із нашими союзниками по НАТО, зокрема з американцями, надавати підтримку Україні".

"Усі форми допомоги, надані дотепер, дуже ретельно координувалися та узгоджувалися з керівництвом НАТО…Польща не виривається вперед за рахунок витрат чи пожертв. Ми діємо в цьому питанні дуже відповідально та розсудливо, щоб Росія не становила більшої, ніж досі, загрози для Польщі та для всієї Європи", – підсумував він.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

Він наголосив, що "їх Польща придбала у США для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", і що ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам "Іскандер".

На цьому тлі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.