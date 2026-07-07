Туск: позиция Польши по войне в Украине не зависит от эмоций или политических игр

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Польша будет поддерживать Украину в её борьбе против российской агрессии, поскольку в интересах Польши – чтобы Украина не проиграла эту войну.

Об этом Туск заявил перед началом заседания правительства, его цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Комментарий главы польского правительства прозвучал на фоне того, как президент Польши Кароль Навроцкий, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и глава МИД Радослав Сикорский отправились в Анкару на саммит НАТО.

"Господа министры отправились туда с очевидной миссией, чтобы все наши союзники знали: политика Польши в отношении российско-украинской войны стабильна и не будет зависеть от политических эмоций или политических игр между какими-то политическими партиями в Польше, – подчеркнул Туск.

Он также заверил, что "Польша будет поддерживать Украину в её обороне против российской агрессии".

"Мы делаем это не только из соображений порядочности и солидарности, но прежде всего из соображений нашей безопасности, наших национальных интересов", – добавил глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что не заставляет никого "любить Украину".

"У меня нет таких ожиданий, но каждый, у кого есть хоть немного ума в голове и немного порядочности в сердце, знает, что в интересах Польши лежит то, чтобы Украина не проиграла эту войну", – заявил он.

В заключение глава правительства еще раз подчеркнул, что "мы будем решительно продолжать вместе с нашими союзниками по НАТО, в частности с американцами, оказывать поддержку Украине".

"Все формы помощи, оказанные до сих пор, очень тщательно координировались и согласовывались с руководством НАТО… Польша не вырывается вперед за счет расходов или пожертвований. Мы действуем в этом вопросе очень ответственно и рассудительно, чтобы Россия не представляла большей, чем до сих пор, угрозы для Польши и для всей Европы", – подытожил он.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

Он подчеркнул, что "Польша приобрела их в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны" и что эти ракеты являются единственными на вооружении польской армии, способными противостоять российским ракетам "Искандер".

На этом фоне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл данные о военной помощи, оказанной Варшавой Украине после начала полномасштабного вторжения России.