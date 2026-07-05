Віцемаршал Сейму стверджує, що уряд таємно передав Україні ракети до Patriot

Співголова ультраправої й антиукраїнської польської партії "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд начебто таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За його словами, мова начебто йде про ракети, які Польща придбала у США для створення багатошарової системи протиповітряної оборони.

"Їх Польща придбала у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони – тієї самої, про яку ви вже роками чуєте в ЗМІ, але яка досі залишається незавершеною", – заявив він.

Віцемаршал Сейму зазначив, що це єдині ракети, які Польща "мала – або має зараз" – і які здатні протидіяти російським ракетам "Іскандер", які, за його словами, "становлять загрозу для Польщі та розгорнуті в Калінінградській області".

У неділю, 5 липня, Polsat News отримало від заступника очільника Міністерства оборони Польщі Цезарія Томчика інформацію про те, що "перелік переданої допомоги є секретною".

Втім, очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач зазначив, що це ймовірно.

"За моєю інформацією, на жаль, дуже ймовірно, що цієї весни уряд передав Україні ракети для систем Patriot", – сказав він.

Крім того, за його словами, польський уряд начебто поступився своєю чергою на отримання цих ракет від американських виробників.

"Ці ракети виробляють американці. Відомо, що існує довга черга на їхнє отримання. Доводиться дуже довго чекати, поки такі системи будуть виготовлені. Ми були вище в цій черзі. Україна була після нас. І уряд поступився Україні своїм місцем. Отже, полякам доведеться чекати довше", – додав він.

Польща є одним із найміцніших союзників України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, надаючи військову допомогу та виступаючи ключовим логістичним центром для західної допомоги.

Однак відносини періодично ускладнюються через суперечки щодо історичних питань та імпорту сільськогосподарської продукції.

Останні напруження виникли після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна відмовилась від домовленості, за якою польська сторона мала б передати винищувачі МіГ-29 в обмін на доступ до технологій у сфері безпілотних систем.

Також він вважає, що Україна не ділиться з його країною технологіями у сфері дронів через історичну суперечку.

Читайте детально на цю тему: "Обурливо самостійна" Україна. Де захована справжня причина суперечки Варшави та Києва