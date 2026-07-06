У Польщі розкрили дані про військову допомогу Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 6 липня, цитують Polsat news та RMF24, пише "Європейська правда".

Косніяк-Камиш заявив, що після розмови із прем’єр-міністром Дональдом Туском вирішив розпочати процес розсекречення рішень, пов’язаних з передачею військового обладнання Україні.

"Що стосується техніки та боєприпасів у 2022–2023 роках, то було передано різні види військової техніки", – сказав він.

За його словами, попередній уряд Польщі спрямував у 2022-23 роках Україні військову допомогу, орієнтовна вартість якої становить приблизно 15 млрд злотих (близько 3,4 млрд євро).

Водночас Косніяк-Камиш зазначив, що з 2024 року й дотепер Польща надала Україні обладнання, вартість якого оцінюється у 1,55 млрд злотих допомоги (близько 350 млн євро). У цьому контексті варто зазначити, що уряд Туска розпочав роботу у грудні 2023 року, тому це дані, що стосуються військової підтримки чинного уряду.

Що прикметно: серед переданих Україні засобів від 2024 року глава Міноборони Польщі назвав зокрема й ракети PAC-3 до систем ППО Patriot.

Косніяк-Камиш наголосив, що допомога Україні є стратегічним завданням Польщі.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

Він наголосив, що "їх Польща придбала у США для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", і що ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам "Іскандер".

У відповідь на це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії.