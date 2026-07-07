Ексрадник Трампа перед самітом НАТО порадив союзникам США потерпіти до 2029 року

Колишній радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон закликає союзників у Північноатлантичному альянсі "потерпіти" чинного президента і спробувати "зберігати якусь подібність живого НАТО" до завершення каденції Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", його колонка з таким закликом вийшла у The Washington Post перед самітом НАТО в Анкарі.

Болтон констатував, що попри зростання європейських видатків на оборону за останній час Трамп все ще невдоволений союзниками, залишаючись при своїх поглядах, що "Америка захищає Європу, Європа користується цим і хитрує, а Америка нічого не отримує".

Він відзначив, що вважає таке сприйняття хибним, оскільки США "отримують дуже багато: стратегічну територіальну глибину, критичні економічні й політичні зв’язки, функціонуючу військову організацію, яку не потрібно створювати заново з появою нової загрози, безпрецедентну взаємосумісність озброєння, розвідувальних, комунікаційних систем".

"НАТО та інші наші альянси – це не благодійність. Вони грунтувалися на холодних розрахунках американських інтересів, які також, що справедливо, надало численні побічні вигоди нашим союзникам", – зазначив Болтон.

Повертаючись до саміту в Анкарі, Болтон зауважив, що "ніхто не зможе спрогнозувати настрій Трампа", і лідерам варто діяти стримано та обережно.

"Пріоритетом має бути "не нашкодь" – особливо у питаннях України та Ірану. Якщо в Анкарі нічого не трапиться – це буде перемогою для Альянсу", – наголошує він.

"Метою має бути, щоб до 20 січня 2029 року збереглася хоч якась подібність живого НАТО. Якими б не були емоції лідерів з приводу Трампа – це не час отримувати бали для особистого чи національного політичного порядку денного. Якщо є сумніви, що сказати у тій чи іншій ситуації – краще посміхатись і казати "дякуємо за трильйон Трампа", – порадив Джон Болтон.

ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації повідомляли, що Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої.

Після прибуття президент США знову заявив про своє невдоволення союзниками та допустив подальше скорочення американського контингенту у Європі.