ЗМІ: Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої, посадовці не виключають конфлікт

Президент США Дональд Трамп вирушив на саміт НАТО в Анкарі в поганому настрої, і наразі немає впевненості, що зустріч лідерів пройде гладко.

Про це йдеться у публікації телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, Трамп, який ніколи не виявляв особливого ентузіазму щодо обіцянок підтримки США в обороні Європи, за останні 12 місяців став ще більш скептичним, стверджуючи, що найдавніші союзники Америки не підтримали її, коли він потребував їхньої допомоги після початку війни в Ірані.

Він ніколи прямо не виключав спроби виходу з НАТО і постійно ставить під сумнів його цінність для Сполучених Штатів, які, на його думку, забезпечують безпеку Європи.

Трамп також погрожував захопити Гренландію в іншого члена НАТО, Данії, і періодично виявляв повагу до правителя Росії Владіміра Путіна, який, як побоюються деякі європейські посадовці, може планувати операції на території НАТО.

Все це створило напружену атмосферу навколо саміту в Анкарі, на який, за словами самого Трампа, він їде з великим небажанням.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте минулого місяця він зазначив, що їде лише тому, що саміт проводиться у столиці Туреччини президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, якого він вважає своїм другом.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Трампу та його команді непублічно дали зрозуміти: відмова від участі у саміті буде проявом неповаги до Ердогана.

Європейські лідери сподіваються завершити зустріч в Анкарі без серйозних конфліктів, плануючи нові зобов’язання у сфері оборони, щоб заспокоїти гнів Трампа. Рютте також намагався залагодити будь-які розбіжності під час свого червневого візиту до Білого дому.

Однак у занепокоєних приватних розмовах протягом минулого тижня багато посадовців зазначали, що не можуть бути впевнені, чи пройде саміт гладко, з огляду на похмурий настрій президента США.

За закритими дверима Трамп гнівно скаржився на відсутність підтримки з боку НАТО, і ця риторика просочилася в його публічні виступи.

Суперечка Трампа з європейськими лідерами не зірвала саміт G7 у Франції минулого місяця. Навпаки, Трамп – підбадьорений позитивним прогресом у переговорах щодо Ірану – здавався в хороших стосунках навіть із тими колегами, яких він протягом попередніх місяців жорстко критикував.

Однак незабаром після від’їзду він відновив суперечку з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, яка, за його словами, "благала" його сфотографуватися.

Мелоні звинуватила Трампа у вигадці цієї історії, але замість того, щоб дати напрузі вщухнути, у неділю він заявив, що йому потрібен "обмежувальний припис" проти неї.

Один американський посадовець зазначив, що напружені стосунки між цими двома колись дружніми лідерами додають ще один шар невизначеності до саміту.

Посадовці сподіваються, що тактика генсека НАТО Марка Рютте проявляти улесливість щодо Трампа, яка спрацювала минулого року в Гаазі, буде успішною і цьогоріч.

Однак для багатьох європейських посадовців це видається примарною надією.

За даними ЗМІ, союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ писали, що навколо саміту-2027, який має відбутись в Албанії, виникають проблеми через невдоволення з боку адміністрації США рівнем витрат Тирани на оборону.

Невизначеність щодо долі саміту Альянсу в Албанії виникла також після того, як агентство Reuters повідомило у квітні, що НАТО розглядає можливість припинення своєї нещодавньої практики проведення щорічних самітів – крок, який міг би допомогти уникнути потенційно напруженої зустрічі з Трампом наприкінці його терміну повноважень.