Трамп, прибувши на саміт НАТО, знову поскаржився на союзників

Президент США Дональд Трамп після прибуття на саміт НАТО у Туреччині знову заявив про своє невдоволення союзниками та допустив подальше скорочення американського контингенту у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час публічної частини зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Трампа під час сесії запитань від ЗМІ спитали, чи слід очікувати нового скорочення американської присутності у Європі, та як він оцінює прогрес, який вже показали країни НАТО у збільшенні витрат на оборону.

"Побачимо. Я дуже розчарований НАТО. І, чесно кажучи, якби це (саміт) було не в Туреччині, де мій друг є дуже сильним лідером, то можливо я б і не поїхав", – сказав Трамп.

Він продовжив нарікання на європейських партнерів в Альянсі через те, що вони не долучилися до війни США проти Ірану – одночасно наголошуючи, що Штати не хотіли і не потребували їхньої допомоги.

"Я їх перевіряв, я хотів побачити, чи вони будуть там з нами, чи ні – тому що давно кажу, що ми їм допомагаємо, але я не впевнений, чи вони прийдуть на допомогу нам. Італія нас підвела, і Німеччина підвела, і Франція підвела. І нехай так. Але чому ми витрачаємо сотні мільярдів доларів, а вони не стають пліч-о-пліч з нами? Ми завжди були поруч з ними", – заявив Трамп.

Перед тим він покритикував також британського прем’єра Кіра Стармера.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації повідомляли, що Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої.

Водночас союзники сподіваються уникнути суперечок з Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.