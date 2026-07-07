Бывший советник Трампа перед саммитом НАТО посоветовал союзникам США потерпеть до 2029 года

Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон призывает союзников в Североатлантическом альянсе "потерпеть" действующего президента и попытаться "сохранить некое подобие живого НАТО" до окончания срока полномочий Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", его колонка с таким призывом вышла в The Washington Post перед саммитом НАТО в Анкаре.

Болтон констатировал, что, несмотря на рост европейских расходов на оборону в последнее время, Трамп по-прежнему недоволен союзниками, оставаясь при своём мнении, что "Америка защищает Европу, Европа этим пользуется и хитрит, а Америка ничего не получает".

Он отметил, что считает такое восприятие ошибочным, поскольку США "получают очень многое: стратегическую территориальную глубину, критически важные экономические и политические связи, функционирующую военную организацию, которую не нужно создавать заново при появлении новой угрозы, беспрецедентную оперативную совместимость вооружений, разведывательных и коммуникационных систем".

"НАТО и другие наши альянсы – это не благотворительность. Они основывались на холодных расчетах американских интересов, которые также, что справедливо, принесли многочисленные побочные выгоды нашим союзникам", – отметил Болтон.

Возвращаясь к саммиту в Анкаре, Болтон заметил, что "никто не сможет предсказать настроение Трампа", и лидерам следует действовать сдержанно и осторожно.

"Главным приоритетом должно быть „не навреди" – особенно в вопросах Украины и Ирана. Если в Анкаре ничего не случится – это будет победой для Альянса", – подчеркивает он.

"Цель должна заключаться в том, чтобы до 20 января 2029 года сохранилось хоть какое-то подобие живого НАТО. Какими бы ни были эмоции лидеров по поводу Трампа – сейчас не время набирать баллы для личной или национальной политической повестки дня. Если есть сомнения, что сказать в той или иной ситуации – лучше улыбаться и говорить "спасибо за триллион Трампа", – посоветовал Джон Болтон.

СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что Трамп отправился на саммит НАТО в плохом настроении.

По прибытии президент США вновь заявил о своём недовольстве союзниками и допустил дальнейшее сокращение американского контингента в Европе.