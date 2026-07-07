Словенія може стати єдиною країною НАТО, яка не досягне цілі щодо витрат на оборону

НАТО очікує, що цього року Словенія стане єдиною країною серед 32 членів НАТО, яка не виконає ключове зобов’язання альянсу щодо видатків на оборону.

Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідний звіт, передає "Європейська правда".

Як свідчить звіт, кількість країн, які, за оцінками, не досягнуть цілі щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП, скоротиться з трьох до однієї.

Серед країн, які раніше не виконували цю вимогу, були Чехія та Албанія, яка має прийняти наступний саміт НАТО. Кінцевою датою для збору інформації, використаної у звіті, було 3 липня.

Втім, у звіті не наведено жодних подробиць щодо того, як кожна країна досягла цього порогу.

Варто зазначити, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна досягне попереднього цільового показника НАТО у 2% ВВП на оборону наступного року.

Президент Чехії Петр Павел та уряд сперечаються щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Останніми місяцями Павел та Бабіш також сперечалися щодо того, хто представлятиме Чехію на саміті НАТО. Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії.