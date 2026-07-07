Словения может стать единственной страной НАТО, которая не достигнет целевого показателя по расходам на оборону

НАТО ожидает, что в этом году Словения станет единственной страной среди 32 членов НАТО, которая не выполнит ключевое обязательство альянса по расходам на оборону.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий отчет, передает "Европейская правда".

Как следует из отчета, количество стран, которые, по оценкам, не достигнут цели по расходам на оборону на уровне 2% ВВП, сократится с трёх до одной.

Среди стран, которые ранее не выполняли это требование, были Чехия и Албания, которая должна принять следующий саммит НАТО. Конечной датой сбора информации, использованной в отчете, было 3 июля.

Впрочем, в отчете не приводятся никакие подробности о том, как каждая страна достигла этого порога.

Стоит отметить, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна достигнет предварительного целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборону в следующем году.

Президент Чехии Петр Павел и правительство спорят по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов Чехии на оборону, из-за чего она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

В последние месяцы Павел и Бабиш также спорили о том, кто будет представлять Чехию на саммите НАТО. Подробнее о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии.