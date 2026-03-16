Президент Чехії доєднався до критики уряду щодо витрат на оборону

Президент Чехії Петр Павел розкритикував уряд Андрея Бабіша за рішення щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня партія Бабіша ANO просунула переглянутий проєкт бюджету на 2026 рік, який скорочує видатки на Міністерство оборони до 154,8 млрд крон (7,28 млрд доларів), або 1,73% від валового внутрішнього продукту, що менше, ніж передбачав проєкт попереднього уряду.

Свою критику чеський президент висловив у понеділок фінансів Аленою Шіллеровою.

Зокрема, Павел назвав скорочення витрат на оборону новим урядом невиправданим.

"На думку президента, не можна виправдати стагнацію або навіть скорочення видатків на оборону в умовах зростання загроз безпеці", – йдеться в заяві адміністрації президента Чехії.

Павел раніше попереджав про втрату довіри союзників через видатки на оборону, але дав зрозуміти, що не накладе вето на бюджет.

Шіллерова зазначила, що президент "не приховував", що хоче отримати більше коштів на оборону, але вона підтримала ці плани уряду.

Прем’єр Бабіш раніше заявив, що кошти потрібні в інших сферах, наприклад, у сфері охорони здоров’я. Він зазначив минулого тижня, що Чехія все одно виконає своє зобов’язання щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП у рамках НАТО.

Бабіш наприкінці лютого заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП.