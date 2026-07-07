У Чехії обіцяють досягти попередньої цілі НАТО на оборону наступного року

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна досягне попереднього цільового показника НАТО у 2 відсотки ВВП на оборону наступного року.

Про це Бабіш заявив перед від'їздом на саміт НАТО в Анкарі у вівторок, його цитує Aktualne.cz, передає "Європейська правда".

За словами прем’єра Чехії, наступного року уряд збільшить оборонний бюджет на 36 мільярдів крон, що дасть країні змогу досягнути показника у 2% ВВП. Слід зазначити, що ціль у 2 відсотки ВВП була узгоджена союзниками по НАТО ще у 2014 році. Наразі цільовий показник становить 3,5% ВВП на безпосередньо оборонні видатки до 2035 року.

Цього року чеська армія отримала в бюджеті на цей рік 154,79 мільярда крон, що відповідає приблизно 1,8 відсотка ВВП. Ще 30 мільярдів крон підуть на оборону з інших розділів бюджету.

Бабіш раніше заявляв, що, за оцінкою НАТО, зобов'язання Праги перед Альянсом, ймовірно, не будуть виконані цього року, навіть якщо уряд докладе всіх зусиль.

Він зазначив, що для чинного уряду важливо, щоб Чехія виконувала свої обов'язки перед союзниками.

"І, звичайно, ми хочемо виконати нову концепцію нашої армії, яка полягає в протиповітряній обороні, захисті від безпілотників, а також зобов'язаннях щодо бригад, які ми маємо перед НАТО вже давно", – додав Бабіш.

Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш нещодавно визнав, що Чехія не досягне цільових показників НАТО у видатках на оборону, але вказав на свою перевагу – дружбу з американським президентом Дональдом Трампом.

Президент Чехії Петр Павел та уряд сперечаються щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Останніми місяцями Павел та Бабіш також сперечалися щодо того, хто представлятиме Чехію на саміті НАТО. Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії.