В Румунії спростували фейк про вилучення кокаїну з фото Зеленського

Румунська митна служба спростувала фейк про нібито вилучення 75 кілограмів кокаїну, упакованого в пакунки з фотографією президента України Володимира Зеленського.

Заяву відомства наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

У митній службі зазначили, що не проводили жодних подібних заходів і не оприлюднювали жодних повідомлень з цього приводу.

"В інтернеті поширюється "новина", згідно з якою Румунська митна служба нібито конфіскувала 75 кг кокаїну, упакованого в пакунки із зображенням президента України Володимира Зеленського. Ця інформація є фейковою. Наша установа не проводила жодних таких заходів і не оприлюднювала жодних повідомлень з цього приводу", – повідомила в середу Румунська митна служба.

У відомстві додали, що на "підроблену фотографію" було "неправомірно" накладено логотип Румунської митної служби.

"Крім того, поширюється також сфабрикований скриншот, який імітує наш офіційний сайт, та "повідомлення", якого ми ніколи не публікували", – наголосили у митній службі.

Представники відомства рекомендують громадянам перевіряти інформацію "лише з офіційних та надійних джерел".

Повідомляли, що в Британії виявили кокаїн на 9,4 млн доларів у партії спідньої білизни.

Також нещодавно стало відомо, що поліція Іспанії та Нідерландів провела спільну операцію, під час якої вилучила 947 кілограмів MDMA – найбільшу партію цього психоактивного наркотику, коли-небудь конфісковану в Європі.