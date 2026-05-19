В Британії виявили кокаїну на $9,4 млн у партії спідньої білизни

Суд у Великій Британії засудив водія вантажівки до тюремного ув’язнення за контрабанду кокаїну на суму 7 млн фунтів стерлінгів (9,4 млн доларів), захованого в партії спідньої білизни та одягу бренду Skims, який належить американській інфлюенсерці Кім Кардашьян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю повідомило, що 40-річний Якуб Ян Конкель керував вантажівкою з 28 піддонами одягу Skims з Нідерландів, коли у вересні його зупинили прикордонники в порту в графстві Ессекс.

Конкель зупинився, щоб забрати 90 кілограмів кокаїну, і що вантажівка була спеціально пристосована для того, щоб він міг заховати наркотики, упаковані в пакети по 1 кілограму, у відсіку задніх дверей вантажівки.

Агентство заявило, що партія одягу була законною і ні експортер, ні імпортер не мали відношення до контрабандного вантажу.

За даними агентства, Конкель заявив, що погодився перевозити наркотики за винагороду в розмірі 4 500 євро.

Він був засуджений до 13,5 років тюремного ув'язнення за контрабанду наркотиків у Королівському суді Челмсфорда.

