Іспанія та Нідерланди вилучили рекордну партію психоактивного наркотику

Поліція Іспанії та Нідерландів провела спільну операцію, під час якої вилучила 947 кілограмів MDMA – найбільшу партію цього психоактивного наркотику, коли-небудь конфісковану в Європі.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву правоохоронців, пише "Європейська правда".

За даними іспанської поліції, синтетичний наркотик планували відправити до Південної Америки, де його мали обміняти на кокаїн. У межах операції правоохоронці затримали 15 людей в обох країнах, 12 із них залишаються під вартою.

Затриманим висунули звинувачення у злочинах проти громадського здоров’я, участі в організованій злочинній групі, шахрайстві з електроенергією та незаконному зберіганні зброї.

Слідство встановило, що наркотики планували переправити з бельгійського порту Антверпен до Гани.

Як зазначається, розслідування розпочалося на початку 2025 року. Правоохоронці з’ясували, що підозрювані координували міжнародний канал постачання наркотиків з Іспанії та Нідерландів через Африку до Латинської Америки.

Спільні обшуки провели наприкінці січня 2026 року після того, як поліція отримала підтвердження про підготовку найближчого відправлення.

Окрім MDMA, правоохоронці вилучили 644 рослини канабісу, три одиниці вогнепальної зброї, 46 тисяч євро готівкою та п’ять елітних годинників.

Раніше в аеропорту Варшави конфіскували 47 кілограмів канабісу, який перевозили в банках з мандаринами.

У квітні у кількох супермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

В Британії виявили кокаїн на 9,4 млн доларів у партії спідньої білизни.