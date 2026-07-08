В Румынии опровергли фейк об изъятии кокаина с фото Зеленского

Румынская таможенная служба опровергла фейк о якобы изъятии 75 килограммов кокаина, упакованного в пакеты с фотографией президента Украины Владимира Зеленского.

Заявление ведомства приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

В таможенной службе отметили, что не проводили никаких подобных мероприятий и не публиковали никаких сообщений по этому поводу.

"В интернете распространяется "новость", согласно которой Румынская таможенная служба якобы конфисковала 75 кг кокаина, упакованного в пакеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Это фейковая информация. Наше ведомство не проводило никаких подобных мероприятий и не публиковало никаких сообщений по этому поводу", – сообщила в среду Румынская таможенная служба.

В ведомстве добавили, что на "поддельную фотографию" был "неправомерно" наложен логотип Румынской таможенной службы.

"Кроме того, распространяется также сфабрикованный скриншот, имитирующий наш официальный сайт, и "сообщение", которое мы никогда не публиковали", – подчеркнули в таможенной службе.

Представители ведомства рекомендуют гражданам проверять информацию "только из официальных и надежных источников".

Сообщалось, что в Великобритании обнаружили кокаин на сумму 9,4 млн долларов в партии нижнего белья.

Также недавно стало известно, что полиция Испании и Нидерландов провела совместную операцию, в ходе которой изъяла 947 килограммов MDMA – самую крупную партию этого психоактивного наркотика, когда-либо конфискованную в Европе.