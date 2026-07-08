В Анкарі завершилася зустріч Зеленського й Трампа

В Анкарі на полях саміту НАТО завершилася зустріч українського та американського президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомив журналістам речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує "Європейська правда".

Зустріч лідерів відбулася у середу, 8 липня. Сам Трамп після спільного із Зеленським спілкування з пресою заявив, що зустріч "пройшла дуже добре".

"Усі шукають рішення. Дуже позитивно!" – зазначив американський президент.

Нагадаємо, у середу Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot, а також, що США купуватимуть в України дрони.

Окрім цього, президент США заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну – але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни.