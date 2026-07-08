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В Анкарі завершилася зустріч Зеленського й Трампа

Новини — Середа, 8 липня 2026, 17:25 — Уляна Кричковська

В Анкарі на полях саміту НАТО завершилася зустріч українського та американського президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомив журналістам речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує "Європейська правда". 

Зустріч лідерів відбулася у середу, 8 липня. Сам Трамп після спільного із Зеленським спілкування з пресою заявив, що зустріч "пройшла дуже добре".

"Усі шукають рішення. Дуже позитивно!" – зазначив американський президент.

Нагадаємо, у середу Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot, а також, що США купуватимуть в України дрони. 

Окрім цього, президент США заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну – але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни.

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Трамп Зеленський НАТО
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