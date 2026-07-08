В Анкаре завершилась встреча Зеленского и Трампа

В Анкаре на полях саммита НАТО завершилась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

Встреча лидеров состоялась в среду, 8 июля. Сам Трамп после совместного с Зеленским общения с прессой заявил, что встреча "прошла очень хорошо".

"Все ищут решения. Очень позитивно!" – отметил американский президент.

Напомним, в среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине право производить Patriot, а также что США будут закупать у Украины дроны.

Кроме того, президент США заявил, что не против приехать с визитом в Украину – но дал понять, что не видит возможности для этого во время горячей фазы войны.