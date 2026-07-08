Трамп каже, що приїхав би в Україну, але не під час війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну – але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трампу поставили запитання про те, чи хотів би він приїхати з візитом в Україну.

"Я б поїхав, так. Але краще б закінчилась війна", – сказав він, пожартувавши про те, що його служба безпеки "була б у захваті".

"Було б добре потрапити у Київ до того, як його розіб’ють ще більше, правду кажучи. Це таке гарне місто, правда? Так, я би поїхав в Україну – у правильний час", – додав Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot і висловив впевненість, що Україна опанує технологію.

Також Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.