У Косові через місяць після виборів офіційно затвердили результати

У частково визнаному Косові через місяць після дострокових парламентських виборів офіційно затвердили їхні результати, що запускає процес роботи нового парламенту і формування уряду.

Про це повідомляє KOHA, пише "Європейська правда".

8 липня Центральна виборча комісія Косова одностайно затвердила результати дострокових парламентських виборів 7 червня, на яких перемогла партія чинного прем’єра Альбіна Курті.

З цього дня починається 30-денний відлік, протягом якого парламент нового скликання має зібратися на перше засідання, після чого запустяться процедури формування уряду та обрання президента.

За остаточними результатами, партія Курті "Самовизначення" отримала 47,13% голосів і буде мати 53 місця у парламенті.

Демократична партія Косова отримала 19,44% та отримає 22 мандати, Демократична ліга Косова – 16,69%, що забезпечує партії 18 місць; "Альянс за майбутнє Косова" отримує 7 мандатів з 6,74% голосів. Результати відчутно змінилися порівняно з тими, що озвучувалися одразу після виборів, з огляду на відкладений підрахунок сотень тисяч голосів косовської діаспори.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті після перемоги закликав інші партії до співпраці, щоб покласти край 18-місячній політичній кризі.

Червневі вибори стали вже третіми за останні менш як півтора року.