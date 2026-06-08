Прем'єр Косова після перемоги на виборах розраховує на співпрацю з іншими партіями

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті закликав інші партії до співпраці, щоб покласти край 18-місячному політичному глухому куту після того, як його партія "Самовизначення" перемогла на парламентських виборах у неділю, але не зможе самостійно сформувати уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За офіційними результатами, партія "Самовизначення" набрала 43% голосів після підрахунку 99,4% бюлетенів на виборах у неділю. Ці вибори стали третіми за останні менше ніж 18 місяців.

Демократична партія Косова отримала 21%, а Демократична ліга Косова – 18%. Навіть з урахуванням 100 тисяч голосів косовської діаспори, які ще мають бути підраховані, "Самовизначення" не зможе забезпечити абсолютну більшість, необхідну для самостійного управління країною.

"У найближчі тижні ми будемо спілкуватися, зустрічатися (з опозицією) і співпрацювати з усіма політичними силами", – заявив Курті своїм прихильникам після виборів.

Аналітики оцінюють, що нові дострокові вибори не допомогли вирішити політичну кризу.

"На жаль, я не думаю, що це кінець кризи. Досі ми не бачили жодних ознак того, що відбудуться якісь серйозні зміни", – сказав політичний аналітик Артан Мухахірі.

"Один із варіантів – Курті продовжить керувати урядом, що тримається на волосині, і це створить чимало проблем при реалізації великих проєктів, які чекають на Косово. Інший варіант – Курті доведеться піти на значні компроміси", – додав він.

7 червня у Косові 7 відбулися треті за півтора року дострокові парламентські вибори, скликані після того, як парламент так і не зміг обрати президента.