В Косово через месяц после выборов официально утвердили результаты

В частично признанном Косово через месяц после досрочных парламентских выборов официально утвердили их результаты, что запускает процессы для начала работы нового парламента и формирования правительства.

Об этом сообщает KOHA, пишет "Европейская правда".

8 июля Центральная избирательная комиссия Косово единогласно утвердила результаты досрочных парламентских выборов 7 июня, на которых победила партия действующего премьера Альбина Курти.

С этого дня начинается 30-дневный отсчет, в течение которого парламент нового созыва должен собраться на первое заседание, после чего начнутся процедуры формирования правительства и избрания президента.

По окончательным результатам, партия Курти "Самоопределение" получила 47,13% голосов и получит 53 места в парламенте.

Демократическая партия Косово набрала 19,44% и получит 22 мандата, Демократическая лига Косово – 16,69%, что обеспечивает партии 18 мест; "Альянс за будущее Косово" получит 7 мандатов с 6,74% голосов. Результаты значительно изменились по сравнению с теми, что были озвучены сразу после выборов, учитывая отложенный подсчет сотен тысяч голосов косовской диаспоры.

Премьер-министр Косово Альбин Курти после победы призвал другие партии к сотрудничеству, чтобы положить конец 18-месячному политическому кризису.

Июньские выборы стали уже третьими за последние менее чем полтора года.