Партія прем’єра Косова перемагає на дострокових парламентських виборах

Партія прем'єр-міністра частково визнаного Косова Альбіна Курті "Самовизначення" перемагає у парламентських виборах, які пройшли у неділю, 7 червня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За офіційними результатами, партія Курті лідирувала з 43% голосів, при цьому підраховано 99,4% бюлетенів. Демократична партія Косова набрала 21%, а Демократична ліга Косова – 18%.

Як зазначається, партії Курті все одно знадобляться партнери по коаліції для формування нового уряду.

За даними виборчої комісії, явка у червня склала менш як 37%, що нижче за 45% у грудні. Опитані на виборчих дільницях виборці заявили, що втомилися від повторних виборів.

Нагадаємо, після провальних спроб обрати нового президента президентка Косова Вйоса Османі розпустила парламент країни та оголосила дострокові вибори менш ніж за місяць від початку роботи нового уряду. Згодом це рішення скасував Конституційний суд.

У квітні парламент Косова знову не зміг обрати главу держави до встановленого кінцевого терміну, що призвело до нових дострокових парламентських виборів.